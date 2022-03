Bope realiza apreensões de drogas e armas durante cumprimento de mandados em Belém

Na manhã dessa terça-feira, 15, militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), realizou apreensões de armas e drogas no município de Belém, Agreste de Alagoas. No Centro do município, durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, os policiais apreenderam uma quantidade de…

Na manhã dessa terça-feira, 15, militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), realizou apreensões de armas e drogas no município de Belém, Agreste de Alagoas.

Bope/AL

No Centro do município, durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão, os policiais apreenderam uma quantidade de maconha, um revólver calibre 38 com munições, uma balança de precisão, duas balaclavas e uma motocicleta Bros Preta.

Ao chegar no endereço do acusado – que teve a identidade preservada – sua esposa informou que ele havia ido à uma pocilga. Uma das guarnições foi ao local indicado, enquanto a outra permaneceu na residência.

Durante o deslocamento o indivíduo foi avistado pilotando a motocicleta apresentada e foi abordado. Ele estava com a arma apreendida na cintura e uma sacola com o material entorpecente.

Ele responde pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa

Outro caso

Bope/AL

Numa outra situação, desta vez no povoado Chã do Belém, na zona rural do município, as guarnições cumpriram mandado de busca e apreensão e prisão contra um indivíduo de 23 anos que teve a identidade preservada devido à Lei de Abuso de Autoridade.

Na residência dele foram apreendidas uma quantidade de maconha, uma balança de precisão e uma moto Fan CG 150.

Os dois casos foram apresentados à Polícia Judiciária no CISP de Palmeira dos Índios, onde as devidas providências foram adotadas.