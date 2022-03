‘Bora ali?’? 10 lugares para você curtir em Salvador com o seu Pet

Foto: Reprodução/Redes Sociais Quem tem animais de estimação sabe da importância que eles têm em nossas vidas. Passear com eles por vezes é um desafio, afinal, nem todos os estabelecimentos aceitam animais no espaço. Pensando em facilitar a vida dos pais e mães de pet que querem curtir a capital baiana sem deixar os bichinhos em casa, selecionamos 10 ótimos locais pet friendly em Salvador para levar seu pet!

Além de estar localizado em um dos bairros mais boêmios de Salvador, o Solar oferece um lindo ambiente interno e externo e de quebra você pode aproveitar a deliciosa gastronomia da chef Andrea Nascimento. Além de todos esses benefícios, seu pet é sempre bem recebido com uma tigela generosa com água e gelo, tudo para manter o conforto de todos. Só não esqueça de levá-los na coleira!

Onde? Rua da Fonte do Boi, 24 – Rio Vermelho

Rua da Fonte do Boi, 24 – Rio Vermelho Horários: Aberto todos os dias Domingos; Terças e Quartas das 11h30 às 23h

Segundas; Quintas; Sextas e Sábados das 11h30 às 23h Telefone: (71) 99658-8870

Essa opção vai para os fãs de comida japonesa. Não precisa mais deixar o seu pet em casa na hora de se deliciar com um bom japa! É só chegar no Nozu, eles não só aceitam, como também oferecem uma brinquedoteca canina montada em parceria com a AuAu Creche Canina. Estão liberados de qualquer porte e raça! Bora?

Onde? Rua Itabuna, 196, Rio Vermelho.

Rua Itabuna, 196, Rio Vermelho. Telefone : (71) 3033-2223

Para quem quer curtir um chopp com ótimas e diversas opções de comidas, o Mariposa da Apipema também aceita receber seu pet, qualquer porte ou raça nas mesas externas. E aí partiu?

Onde? Rua Prof. Sabino Silva, 14, Jardim Apipema.

Rua Prof. Sabino Silva, 14, Jardim Apipema. Horários:

Dom-Qua das 12h às 23h

Qui-Sáb das 12h às 01h

Telefone : (71) 3237-0800.

Essa é aquela opção para quem ama frutos do mar. Além da ótima comida e atendimento, o local também aceita receber animais na coleira, e oferece um ambiente natural muito agradável no Chame-Chame. Os animais também são bem servidos com sombra e água fresca.

Onde? Rua Plínio Moscoso, 25, Chame-Chame

Rua Plínio Moscoso, 25, Chame-Chame Horários: De Terça a Sexta das 16h30 às 23h / Sábados e Domingos: 11h às 23h

De Terça a Sexta das 16h30 às 23h / Sábados e Domingos: 11h às 23h Telefone: (71) 3015-8059

Bateu aquela fome de Hot-dogs? A gente já sugeriu 10 locais para matar essa fome, mas essa opção de hoje aceita seu pet como sua companhia! O Four Dogs além de aceitar pets, também é sede recorrente de encontros de raças de cães e até aniversários de bichos. Eles não tem restrição e ainda oferecem potinhos com água, para os pets se hidratarem.

Onde? Rua Prof. Cassilandro Barbuda, 139, Costa Azul.

Rua Prof. Cassilandro Barbuda, 139, Costa Azul. Telefone : (71) 3037-3489

Buscando uma opção de comidas mais leves e saudáveis para matar sua fome e levar seu pet junto? Corre para o Saúde Brasil! O nome já é auto explicativo, além de oferecerem uma culinária saudável e apetitosa, o Saúde permite animais na área confortável da varanda com o uso de coleiras ou bolsas.

Onde? Rua Humberto de Campos, 6, Graça.

Rua Humberto de Campos, 6, Graça. Seg a Sex : 11-18h; Sab e Dom: 11-15:30h

: 11-18h; Sab e Dom: 11-15:30h Telefone : (71) 3247-7237.

Para quem quer curtir o rolê comendo um bom hambúrguer sem deixar o pet preso em casa, a dica é: leva ele pra Muu Hamburgueria! Tanto na unidade da Pituba, quanto na do Rio Vermelho, os pets serão bem recebidos nos espaços externos com um pote de água.

São aceitos animais de todos os portes.

Rua Conselheiro Pedro Luiz – Rio Vermelho, Salvador

De segunda a quinta de 18 às 22h

Domingo de 17 às 22h

Av. Paulo VI, 1609 – Pituba, Salvador

De segunda a quinta e aos domingos de 17:30 às 22h

Sábado de 17:30 às 23h

Curte um espetinho? Essa dica é ótima para quem tem pets e quer curtir um churrasquinho no espeto com uma boa cerveja gelada, pois o Meats Espeteria aceita dogs de todas as raças e portes! Eles só vão sofrer se você não compartilhar o espetinho com eles.

Onde? Rua das Orquídeas, 1535, Pituba

Rua das Orquídeas, 1535, Pituba Telefone: (71) 3012-0436

(71) 3012-0436 Horários: Seg a Sab: 17:00 às 23:30

O Café e Cana é uma ótima opção para curtir um final de tarde no centro histórico regado a bons drinks originais [que também já sugerimos aqui], cerveja gelada e uma culinária irreverente de autoria da Chef Elvira de Morais! Os atrativos não param por aí, pois eles também recebem com muito carinho e atenção os seus pets!

Onde? R. do Carmo, 25 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

R. do Carmo, 25 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador Horários:

Seg/qua/qui: 16h às 23h

Sex/sáb:12h às 00h

Dom:12h às 21h

Mas se você está buscando um lugar mais tranquilo, distante da cidade aconchegante, com um bom cardápio a dica é o Café do Forte! Além de ser uma boa opção para humanos, o local também oferece uma calorosa recepção para os pets de qualquer tamanho e raça! Só não se esqueça de reservar a mesa antes ein?