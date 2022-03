‘Bora ali?’: 11 lugares para aproveitar o Nordeste de Amaralina

Existem vários bairros famosos e turísticos em Salvador, a Barra, o Rio Vermelho, Itapuã entre outros. Mas se engana quem pensa que só neles existem locais interessantes para aproveitar o final de semana. A capital baiana é repleta de bairros com opções para todos os gostos e idades. Hoje vamos te apresentar 11 opções para aproveitar e conhecer no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Bora Ali?

1. Pirão Raiz

Essa dica é pra quem é apaixonado por pirão de aimpim. No Pirão Raiz você encontra opções de Pirão com camarão, com carne do sol, calabresa, carne de fumeiro, frango e muito mais!

Já deu água na boca né? Então partiu Santa Cruz pra comer um Pirão Raiz!

R. do Campo, 149 – Santa Cruz, Salvador

Terça à domingo das 11h às 23h

071 993810501

2. Boteco do Piri

O boteco do Piri é um ótimo lugar para levar a família, os amigos ou os paqueras. Além de ter boas opções de cerveja gelada e drinks, o Boteco do Piri é premiado como melhor cozinha de bar pela revista Veja Comer&Beber. Não dá pra não conhecer, ein?

Rua Pará 710

De quartas a segundas, a partir de 11hs

999754698

3. Acarajé da Sátiro

Para quem quer o clássico acarajé, também temos uma boa opção: o Acarajé da Sátiro !

Ladeira dos Carros

De Terças aos Domingos

4. Coxinha de 1kg

Essa opção é para quem está com muita fome de coxinha, porque aqui você encontra um quilo! Dá pra dividir ou comer sozinho.

Via delivery [lkt.services/Coxinhade1kg]

De terça a domingo das 17h às 00h

5. Açaí e Sorveteria do Gordo

Para os dias de calor sempre bom curtir o sabor de um açaí gelado, certo? Para isso também temos a opção do Açaí e Sorveteria do Gordo, muito sabor no precinho!