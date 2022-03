‘Bora Ali?’: Conheça os melhores rooftops de Salvador

Foto: Reprodução O verão acabou, mas quem conhece sabe: Salvador é quente o ano todo. Com isso, uma ótima tendência de local para curtir um fim de tarde e noite são os famosos “rooftops”, que em bom português, são terraços com uma boa vista para curtir um ambiente diferenciado, fugir do tradicional e curtir a capital baiana por um novo ângulo. E aí? Bora ali?

Se você está buscando um local para dançar no estilo boate, mas também quer ter o momento de sentar, aproveitar a vista e tomar bons drinks, a Casa Batekoo é o seu lugar! Além de oferecer vários shows com DJs, a Casa Batekoo também oferece um rooftop com vista para Baía de Todos os Santos e um cardápio de drinks exclusivos criado pela mixologista Daiana Menezes do Malembe (que já saiu no ‘Bora Ali?’)! Só Salvador para oferecer um lugar como esse. Não dá pra ficar de fora! Onde? Rua do Passo, 40. Santo Antônio além do Carmo

Horário de Funcionamento? De quinta a domingo a partir das 16:20

O Così é uma ótima opção para curtir um rooftop, com a vista para o Rio Vermelho, tomando bons drinks e degustando uma deliciosa pizza feita no forno a lenha. Não dá pra ficar de fora, bora no Così!

Onde? R. da Paciência, 223 – Rio Vermelho, Salvador

Horário de Funcionamento? Todos os dias de 18 às 23H

Procurando um local para petiscar, tomar uma gelada vendo uma bela vista? Corre pro Rooftop 180º na Lapinha! O nome já é auto explicativo, além da vista privilegiada para Baía de todos os Santos, o local ainda oferece bons drinks e ótimos petiscos! Comida, bebida e boa vista. Tem como ficar melhor?

Onde? Rua Vila São José, n9- Liberdade, Lapinha; Salvador

Horário de Funcionamento?

Quartas e quintas das 16h à 00h

Sextas das 15h à 0h

Sábados das 13h à 0h

Domingos das 13h às 22h

Salvador oferece rooftops para todos os gostos, e se você está buscando um bom terraço que também ofereça comida mexicana a dica é: Cien Fuegos Restaurante! Pra quem não sabe, o Cien Fuegos é o 1º Restaurante Mexicano da Bahia e vem desde 1995, servindo deliciosas comidas mexicanas e drinks temáticos, além de uma super programação durante a semana, com karaokê e música ao vivo!



Onde? Rua Alexandre de Gusmão, 60. Rio Vermelho

Horário de Funcionamento?

Terça a Quinta a partir das 18h

Sexta a Domingo a partir das 17h

Contatos? (71) 3334-7711 / (71) 99296-7777

Para quem está buscando um roooftop com ambiente mais refinado, que ofereça uma culinária autoral, o Manga é a opção mais indicada! Com o cardápio assinado pelos chefs Katrin e Dante Bassi, o rooftop do Manga, ainda oferece café da manhã, almoço e jantar com a bela vista para o mar do Rio Vermelho! Onde? Rua Professora Almerinda Dultra 40 Rio Vermelho, Salvador

Horário de Funcionamento?

Quarta – Sex: 19h às 22h30

Sábado – 12h30 às 15h à 19h às 22h30

Domingo – 08h30 às 12h

Uma das vistas mais belas de Salvador é a nossa Baía de Todos os Santos e um lugar que oferece um ângulo privilegiado é o Fera Lounge. Localizado no Fera Hotel, Lounge é uma opção maravilhosa para quem quer passar o dia na piscina e prolongar a noite curtindo drinks e petiscos que são o sabor da Bahia!

Onde? Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador-BA

Horário de Funcionamento?

Segunda a sexta: 10h às 19h

Sábado, domingo e feriados: 09h às 19h

Contatos? (71) 3036-9201

*Acesso exclusivo a hóspedes

Zomo é um rooftop diferenciado, não só pela vista, mas por oferecer uma nova experiência para quem gosta de curtir o narguilé. O espaço se propõe a ser o mix de bar, narguile e balada, então você ainda aproveita a música ao vivo e DJs! Onde? Rua da Paciência – Rio Vermelho, Salvador

Horário de Funcionamento?

De quinta a sábado das 19:00 às 03:00

Domingos das 14:00 às 02:00