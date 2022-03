Brasil assume liderança do ranking, e Fifa confirma potes da Copa do Mundo

Dessa forma, ficou definido também os potes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo. O sorteio será realizado na sexta-feira (1º), às 13 horas.

Além do Catar, anfitrião do Mundial, os sete primeiros do ranking serão cabeças de chave dos grupos. Como a Itália (6ª colocada) não se classificou, Portugal (8º) assumiu a vaga.