Brasileiros podem regularizar título de eleitor até 4 de maio. Veja como fazer

2022 é um ano eleitoral e, por isso, você deve estar com o seu Título de Eleitor regularizado junto a Justiça Eleitoral. Para aqueles que ainda não possuem o documento, será necessário emiti-lo até o dia 4 de maio. O prazo é o mesmo para a regularização.

Após a referida data, não será mais possível realizar alteração no registro do eleitor, exceto nos casos de segunda via do documento.

Veja também: FGTS: Saiba como saber o saldo disponível para saques

Eleições 2022

No primeiro turno das eleições, segundo o artigo 77 da Constituição Federal, o brasileiro deve votar:

Presidente da República;

Governadores;

Senadores;

Deputados Federais;

Deputados Estaduais e Distritais.

Regularização do Título de Eleitor

Para regularizar o Título de Eleitor, o cidadão pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, antes de qualquer coisa é necessário verificar se não há débitos e multas para pagamento, também pelo portal.

Neste sentido, caso realmente tenha débitos ou multas para pagar, será preciso gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União).

Emissão do Título de Eleitor

O cidadão que vai tirar o título de eleitor pela primeira vez, poderá acessar o portal Título Net e seguir os seguintes passos:

Na tela inicial, selecione o Estado e clique em próximo; Em seguida, aparecerá todas as informações para a emissão do documento; Preencha seus dados pessoais solicitados; Por fim, anexe os documentos que serão listados a seguir.

Documentação necessária

Será necessário digitalizar ou tirar fotos dos seguintes documentos:

Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);

Comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço);

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver).

Comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino (exigência a partir de 18 anos até 31 de dezembro do ano que completar 45 anos).

Para finalizar, será necessário tirar uma selfie segurando, ao lado do seu rosto, o documento oficial de identificação, com o lado que contenha a foto voltado para a câmera. Vale ressaltar que as imagens devem estar totalmente legíveis, com o tamanho máximo de até 10 MB e nos formatos PNG, PDF ou JPG.