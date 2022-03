‘Brincadeiras bobas e gostosas’ e mais: saiba o que aconteceu durante a festa do BBB 22

Foto: Reprodução/Globoplay A festa da AVON agitou os brothers da casa mais vigiada do Brasil na madrugada deste sábado (5). Com shows de Pedro Sampaio e Glória Groove, os participantes se divertiram e aproveitaram para dançar muito.

“A Queda”, música de Glória Groove inspirada na participação conturbada de Karol Conká no programa foi um dos pontos altos dos shows.

Após os convidados, os brothers e sisters deram início a madrugada, e quem chamou atenção foi Eliezer. Após dançar sensualmente em cima de Lina e Jessilane, a atitude do brother virou assunto na casa e deixou Natália com ciúmes.

As “brincadeiras bobas e gostosas” como Lina intitulou, fez Nat ficasse chateada com as “comadres”. Ela chegou a desabafar com Laís, e o líder Pedro Scooby conversou com Eli, dizendo que o brother havia agido errado.

Confira os principais acontecimentos:

Por conta do episódio com Eli, Pedro Scooby criticou o comportamento das sisters e do brother. O surfista pediu para que o DJ da festa tocasse a música “Talarica para Lina”, e após ser atendido, eles apelidaram a sister de “Talarina”.

Vinicius, que é o amigo mais próximo de Eliezer no jogo, analisou a situação e chegou a afirmar que se Natália estava com ciúmes era “problema dela”, já que o amigo é solteiro e pode fazer o que quiser.

A festa também marcou a reconciliação entre Eliezer e Vinicius. Os amigos selaram a paz com a ajuda de Eslovênia. “Não sei porque gosto tanto dele, mas sei que gosto”, se declarou Vyni.

O paredão deste domingo (6) também não ficou de fora dos assuntos. Lucas falou sobre suas expectativas com Arthur. O brother revelou que já não confiou tanto em Arthur, mas que no jogo é preciso fazer alianças.

Scooby, o líder da semana, também revelou que mira em Eliezer ou Jessilane para sua indicação. Já a a sister, voltou a dizer que mesmo que muitos da casa não achem, ela está jogando o BBB 22.