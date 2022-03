Britânia divulga mais de 20 vagas de emprego; veja cargos

A Britânia é uma empresa paranaense, com especialidade em eletrônicos, eletroportáteis e eletrodomésticos. A companhia oferece novos cargos em diferentes áreas de atuação. Confira abaixo, as informações!

Britânia anuncia novas vagas para atuação

A Britânia foi fundada em 1956 produzindo móveis metálicos e fogões. Em 2000 a empresa abriu uma loja em Grande Salvador (BA), logo em 2007, arredondou a Philco por 10 anos. Possui também unidades fabris em Manaus (AM), Camaçari (BA) e um centro de distribuição em Joinville.

O grupo disponibiliza mais de 20 vagas de emprego pelo Sul e Sudeste do país. Veja, a seguir, algumas funções disponíveis:

Assistente de Back Office Pcd – Curitiba;

Gerente de Processos – Curitiba;

Analista de BI – Curitiba;

Conferente – Joinville;

Advogado Sr – Curitiba;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo;

Líder de Promoção – Curitiba;

Analista Administrativo Júnior – Curitiba;

Assistente Fiscal III – Curitiba;

Técnico de Manutenção de Smt Sênior – Manaus;

Analista de Processos e Contratos Júnior – Curitiba;

Assistente de Backoffice |Pós Vendas – Curitiba;

Assistente de Comércio Exterior I – Curitiba;

Desenvolvedor Sharepoint – Curitiba;

Programador Progress Sênior – Curitiba;

Desenvolvedor ETL Sênior – Curitiba;

Analista Contábil Júnior – Curitiba;

Analista Administrativo Júnior – Curitiba;

Assistente de Custos I – Curitiba;

Agente de Portaria I – Manaus.

Como se inscrever

Para se inscrever e fazer parte do time, é necessário acessar o site de cadastro e completar os campos com seu currículo, atentando-se aos campos obrigatórios. É importante destacar suas qualidades profissionais, pois a empresa preza por funcionários proativos, comprometidos, responsáveis, com liderança e boa comunicação.

