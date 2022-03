Quer colocar em prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula? Esta pode ser a sua chance, já que a BRK recebe inscrições para programa de estágio 2022. A empresa é considerada uma das primeiras brasileiras privadas de saneamento básico e foi criada em janeiro de 2008 para prestar serviços nos segmentos de água e esgoto, utilities e resíduos.

São 100 vagas para estudantes do ensino superior, matriculados nos cursos de graduação de administração, biologia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, comunicação social, direito, engenharias, psicologia, gestão ambiental, química, sistemas de informação, tecnologia da informação, tecnólogo em saneamento ambiental, serviço social, pedagogia, entre outros, com formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024.

Há chances para as unidades da empresa em São Paulo (São Paulo, Limeira, Mauá, Porto Ferreira, Rio Claro e Sumaré), Rio de Janeiro (Macaé), Alagoas (Maceió), Pernambuco (Recife), Bahia (Salvador), Goiás (Aparecida de Goiânia, Jataí e Rio Verde), Tocantins (Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional), Santa Catarina (Blumenau), Espírito Santo (Cachoeiro de Itapemirim), Maranhão (Paço do Lumiar) e Pará (Redenção). Assim, é importante que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente em uma delas.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote completo de benefícios, que inclui:

Assistência Médica / Assistência Odontológica

Vale Refeição ou Vale Alimentação, a depender da localidade e/ou carga horária do estágio

Vale Transporte

Seguro para acidentes pessoais

Plano de aprendizado e desenvolvimento

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar diretamente no site da Cia de Talentos, responsável pelo recrutamento. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de abril.