BRQ Digital anuncia NOVAS vagas de emprego

A BRQ Digital, empresa de soluções digitais, anuncia novas vagas de emprego. As colocações serão destinadas a diversas áreas dentro da companhia. Dessa forma, exigem diferentes currículos profissionais e qualificações que alteram conforme o cargo pretendido. Confira!

BRQ Digital abre oportunidades de emprego

A BRQ Digital, fundada há 28 anos no Brasil, é referência em transformações digitais, oferecendo aos seus clientes serviços de end-to-end com soluções inovadoras. A companhia foi eleita como destaque pela Glassdoor, e é reconhecida como uma das melhores para trabalhar no país.

Veja as vagas disponíveis para inscrição e localidades:

Desenvolvedor .Net (todo o Brasil);

Analista Programador Mainframe (São Paulo);

Programa de Formação Entry Point (todo o Brasil);

Analista de Sistemas Pleno (todo o Brasil);

Full Stack Java (todo o Brasil);

Desenvolvedor Back End (todo o Brasil);

Desenvolvedor Salesforce (todo o Brasil);

Analista Pleno (todo o Brasil);

Arquiteto de Soluções (todo o Brasil);

Analista de Sistemas Pleno (São Paulo);

Consultor de Sistemas Sênior (São Paulo);

Analista de Negócios Sênior (São Paulo);

Analista de Sistemas Sênior (todo o Brasil);

Programador Sênior Mainframe (todo o Brasil).

Além de remuneração compatível, a empresa oferecerá aos novos contratados uma série de vantagens, que incluem previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, horários flexíveis, gympass, home office, telenutrição, telemedicina e canal de suporte emocional.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe de colaboradores BRQ Digital, os profissionais deverão consultar todos os requisitos do cargo pretendido antes de concluir o seu cadastro. As inscrições podem ser feitas através da página de inscrição.

