Bruce Willis faz pausa na carreira após diagnóstico de afasia; entenda distúrbio

Foto: Divulgação



O astro Bruce Willis encerrará a carreira aos 67 anos de idade após descobrir ter afasia. A notícia foi anunciada pela família do ator de filmes como “Sexto Sentido” e “Corpo Fechado”.

Em texto assinado pelas filhas de Bruce, é compartilhado que o artista recebeu o diagnóstico, do distúrbio de linguagem que afeta a comunicação, recentemente.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele”, inicia o texto.

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos fazer exatamente isso”, finaliza.

Entenda distúrbio

De acordo com informações do Dr. Rodrigo Meirelles Massaud, neurologista do Hospital Albert Einstein, a afasia altera a capacidade dos pacientes de se comunicar de forma adequada e pode afetar funções como fala ou expressão verbal, compreensão das linguagens verbal e escrita, além da capacidade de escrita.

O distúrbio geralmente acontece após lesões no cérebro, mais frequentemente do lado esquerdo, onde se encontram regiões que possibilitam as funções cerebrais da linguagem.