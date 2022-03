Bruna Gomes chora ao falar de relacionamento com Felipe Neto: ‘Era sempre a sombra’

Participando do “Big Brother” de Portugal, a influenciadora Bruna Gomes abriu o jogo sobre o que viveu no relacionamento com Felipe Neto. A brasileira chorou durante uma conversa com os confinados e desabafou após um momento de comemoração ao Dia da Mulher no reality show.

“O que eu odeio que façam na minha vida e falei que ontem quando as pessoas falaram: ‘Uau, ela sabe o menor país do mundo’. Coisas que para mim, parecem tão simples e óbvio… Eu já apresentei várias coisas que eu tinha que saber, estudar e correr atrás porque eu estava com uma pessoa que era muito maior do que eu”, iniciou.

“Dentro da minha profissão eu tive que gritar muito para conseguir as coisas que eu queria porque eu era sempre a sombra de uma pessoa. Sempre. Desde que eu decidi fazer o que eu faço hoje. Sempre tive que, mesmo doente, mesmo passando por depressão, ‘vestir um carão’ e ir atrás das minhas coisas e mostrar para as pessoas e para mim mesma que eu era capaz de qualquer coisa independente da pessoa que tivesse do meu lado”, completou.

Veja o vídeo com um trecho do desabafo:

Bruna tentou rebater os ataques de Sara mas ficou muito sentida com as palavras que ouviu. ???????? #BBTVI pic.twitter.com/HMZ1KIDaDV — Bruna Gomes ???? (@brunapgo) March 9, 2022

