Bruna Marquezine manda a real sobre desentendimento com Anitta: ‘coisa boba’

Ficou no passado o desentendimento entre Anitta e Bruna Marquezine. Em entrevista ao podcast Poddelas nesta quinta-feira (24), a atriz relatou que já as duas já fizeram as pazes e agora possuem um bom relacionamento. Elas teriam brigado em 2019, quando a dona do hit ‘Envolver’ teria ficado com Neymar pouco tempo após ele e a ex-Global terminarem o namoro.

“O que existiu é uma coisa tão boba e pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais. E por causa de homem. Pelo amor de Deus, tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro por um desconforto?”, começou a atriz.

“A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava ‘por que eu não falo com ela?'”, completou.

Bruna ainda relatou que a amizade entre as duas recomeçou no Carnaval em 2022: “Ela fala ‘A gente tava pronta para essa amizade, aconteceu na hora certa. A amizade de milhões! Só não é melhor que a minha amizade com a Gkay.’ Eu falei ‘Tudo bem, não quero entrar nesse território'”, encerrou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias