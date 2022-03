Bruna Marquezine rememora férias com Priscilla Alcântara na Bahia: ‘Saudade’

Bruna Marquezine apareceu nas redes sociais na última terça-feira (1) para relembrar sua viagem com Priscilla Alcântara na Bahia. “Nós dizemos saudade”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

As amigas curtiram uma temporada de férias no destino paradisíaco de Itacaré e não deixaram de mostrar os bastidores nas redes sociais. Em uma publicação de Marquezine, ela aparece de biquíni curtindo uma piscina no cenário paradisíaco do destino baiano e mostrou que o bronzeado está em dia. Nos comentários, Juliette deixou um elogio caprichado para a atriz. “Tu existe mesmo?”, escreveu.

Já a repórter de bastidores do “The Masked Singer Brasil”, publicou uma série de fotos e vídeos onde aparece cantando “Angels Like You”, da norte-americana Miley Cyrus, além de dar um close na amiga enquanto ela desfilava.

