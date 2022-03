Bruna Marquezine rememora namoro com Neymar: ‘Vi gente querendo me sabotar’

“Vi coisas acontecendo, vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal quando eu era diminuída a namorada do Neymar mesmo tendo visto de perto minha trajetória”, contou.

“Começava a acreditar que minhas conquistas não eram boas o suficiente, que eu não era digna daquele lugar, que eu só era boa quando era criança e depois disso eu enganei e fui levando as pessoas no carisma. Foram anos vendo as pessoas fazendo eu duvidar do meu valor, do meu esforço”, completou.

