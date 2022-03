Bruno Montaleone posa de sunga e volume chama atenção da web: ‘Terceira perna’

Bruno Montaleone causou um alvoroço na web após aparecer de sunga em uma publicação nas redes sociais. No clique publicado na última segunda-feira (14), o que chamou atenção da web além do tanquinho do ator foi o volume.

“Que isso brother, pode postar foto armado no Instagram?”, comentou um internauta. “Meu dedo quase quebra de tanto zoom”, pontuou outra conta. “E a cabeça do tomate tá como? Só dando sinal”, brincou mais um. “Uma terceira perna literalmente”, escreveu outro usuário.

Confira o clique:

