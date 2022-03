Bruno Reis divulga programação do Aniversário de Salvador; veja detalhes

Foto: Cláudia Callado

O prefeito Bruno Reis anunciou, na manhã desta terça-feira (15), toda a programação em homenagem ao Aniversário de Salvador. Mantendo o posicionamento dos últimos anos, o gestor municipal não apresentou shows e eventos envolvendo atrações musicais. Apenas, programações com um controle máximo em relação a aglomerações e em ambientes abertos. O calendário, que inclui também início e entregas de obras, além de inauguração de espaços e escolas, tem início nesta terça e segue até 15 de abril.



“Estamos entre os destinos mais disputados, entre 1º e o 3º lugar. Precisamos nos consolidar no primeiro lugar. As estratégias são para recuperar o tempo perdido. Espero que seja o aniversário pra comemorar também o fim da pandemia. Para que a gente possa a voltar a viver livres como antes. Vamos virar essa página, porque tenho certeza que a perspectivas são de dias melhores”, disse Reis.

Confira a programação completa abaixo:

Bailes da Cidade: apresentação das orquestras populares regidas pelos maestros

Fred Dantas, Sérgio Benutti, Paulo Primo, Zeca Freitas e Orquestra da Câmara de

Salvador com o maestro Angelo Rafael

apresentação das orquestras populares regidas pelos maestros Fred Dantas, Sérgio Benutti, Paulo Primo, Zeca Freitas e Orquestra da Câmara de Salvador com o maestro Angelo Rafael Pedal Solidário da Cidade Fórum Salvador Vai de Bike Domingo no Parque – Dia de atividades especiais para crianças no Parque da Cidade Corrida Salvador 10 Milhas Torneio Sesi de Robótica First Leo League Challenge



Bruno Reis na apresentação das ações (Foto: Cláudia Callado)

Além disso, foi apresentado também o lançamento e a inauguração de espaços voltados à comunidade. Confira:

Lançamento do Plano de Bairro de Itapagipe

Lançamento do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI)

Criação do Observatório Municipal de Violência Contra a Mulher

Lançamento do Núcleo de Promoção e Defesa dos direitos da Infância, Adolescência e Juventude

Envio para a Câmara Municipal do Projeto de Lei que institui o Plano Municipal da Primeira Infância

Celebração de termos para liberação de Recursos para Projetos Sociais – Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Criação do Participatório da Juventude – representação estudantil nas 10 Prefeituras-Bairro

Inauguração do Espaço Galeria de Artes FCM/SPMJ

Lançamento do edital de licitação do Aplicativo Salvador TAXI SEMOB

Assinatura de convênio com o SEBRAE para a instalação do SEBRAE ECO no COLABORE

Assinatura de convênio de parceria com o IBGE para gestão do herbário do Jardim Botânico

Assinatura do termo de cooperação técnica com a Humane Society International para lançamento do Programa de Educação para a Sustentabilidade nas escolas

Lançamento do Projeto de Agroecologia Urbana

Lançamento do Aplicativo Sonora Salvador

Lançamento do Alvará de Som, Termo de Viabilidade para Autônomos e Viabilidade de Publicidade 100% Digital

Lançamento do Sistema de Licenciamento de Empreendimentos com tecnologia BIM

Assinatura de termo de parceria com a Universidade Estácio para projeto de alfabetização e letramento de jovens e adultos SEMDEC Maratona Tech – assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura e a

Associação Cactus para a capacitação Tech

Publicação de edital de licitação para contratação de Master Plan do Polo Logístico de Salvador

Assinatura de acordo de cooperação técnica internacional com o PNUD e Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores para implementação do Plano Integrado de Concessões e Parcerias

Entrega de certificados do curso de Capacitação Básica em Libras para servidores públicos municipais SEMPRE

Contratação de empresa para criar roteiros turísticos para implementação do Plano de Ação do Turismo Étnico-Afro SECULT

Lançamento do edital Arte Todo Dia – Ano VI

Lançamento do Encontro Nacional de Bibliotecas Comunitárias



Obras

O prefeito falou ainda sobre editais de licitação para início de algumas obras na capital baiana. A ideia é ter ações da Prefeitura em todo o mês de aniversário. Entre as ações estão:

Reformas, reconstrução, construção e ampliação cerca de 50 escolas

Na Assistência Social: abertura de 10 unidades de acolhimento residencial transitório (350 vagas)

Requalificação de infraestrutura da cidade incluíndo viadutos, implantação de câmeras de monitoramento, kit praias, etc.

Implantação de internet para quatro cantos da cidade – infovia

Reformas do mercado modelo, Farol de Itapuã e outros pontos turísticos.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias