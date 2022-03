Bruno Reis diz que não há previsão de dispensar máscaras em Salvador

Algumas partes do Brasil já começaram a flexibilizar o uso de máscara, mas não há previsão disso acontecer em Salvador. Após o governador Rui Costa falar que ainda é precipitado para tirar a medida de proteção contra a Covid-19, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que não irá estabelecer prazos para a flexibilização.

“Eu não quero estabelecer datas e prazos. Essa decisão não depende apenas do prefeito. No Rio de Janeiro, o governador delegou aos prefeitos essa decisão. Aqui, não. Aqui, ainda mais por conta da decisão do Supremo, os decretos estaduais se sobrepõem aos municipais. E ainda não tem nenhuma decisão sobre datas e nem sobre tirar [o uso obrigatório de máscaras] em ambientes abertos ou fechados. Ainda não há nenhuma decisão nesse sentido”, disse.