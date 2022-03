Bruno Reis sobre falta de subsídio do transporte público: ‘Estamos próximos do colapso’

“Estamos próximos de um colapso, esperamos que o subsídio possa sair. Minha próxima reunião é com o secretário da mobilidade para tratar o transporte público. Se o subsídio não sair, o reajuste terá que ser dado e isso vai causar problema em todo país”, disse o prefeito. O PL que prevê o subsídio do transporte foi encaminhado à Câmara, mas ainda não entrou na pauta de votação.

O projeto de lei que que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (Pnami) aguarda aprovação na Câmara dos Deputados. No entanto, o PL ainda não entrou na pauta de votação da Casa. O texto já foi aprovado no Senado.

Além do subsídio, Bruno Reis também pediu que o governo do estado reduza o ICMS do diesel.

“Duas medidas têm que acontecer: o subsídio federal e também, mais do que nunca, é necessária a redução do ICMS do transporte público. Defendemos que os estados façam sua parte. Não há mais estímulo fiscal que a prefeitura possa fazer. O estado aumentou 38% com a arrecadação do ICMS, há margem orçamentária para esse estímulo fiscal”, pontuou.