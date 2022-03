Burger King abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

O Burger King, rede especializada em fast-food, que possui o objetivo de se tornar a marca mais rentável, com pessoas fortes e talentosas, abre novas oportunidades de emprego em variados setores e regiões do Brasil. Confira as informações!

Burger King anuncia novos cargos para ocupação

O Burger King foi fundado em 1953, por David Edgerton e James McLamore. Tendo seu maior foco em ser uma marca conhecida mundialmente, no ano de 2013 o grupo possuía mais de 13 mil redes de restaurantes em cerca de 79 países. O seu maior diferencial é o refrigerante refil, o verdadeiro gosto de carne e a opção de trocar as batatas fritas por onions rings.

A empresa visa ampliar seu time e oferece 13 vagas de emprego. Veja, a seguir, as ocupações ofertadas:

Técnico em Manutenção | Fast Food – São Paulo;

Coordenador de Restaurantes – Novo Hamburgo;

Gerente de Negócios – Santa Maria;

Técnico em Manutenção | Fast Food – Campinas;

Técnico em Manutenção | Fast Food – Rio Claro;

Técnico em Manutenção | Fast Food – Campinas;

Atendente de Fast Food | Pcd – Rio de Janeiro;

Atendente de Fast Food | Pcd – São Paulo;

Técnico em Manutenção | Fast Food – Campinas;

Gerente de Restaurantes – Rio de Janeiro (Madureira Shopping);

Coordenador de Restaurantes – Rio de Janeiro (Madureira e Nova América);

Técnico em Manutenção | Fast Food – São Paulo;

Técnico em Manutenção | Fast Food – Campinas.

Como se candidatar

Para se inscrever e fazer parte da equipe, acesse o site de inscrição e preencha seus dados, atentando-se aos campos obrigatórios. A empresa busca funcionários comprometidos e responsáveis em suas funções.

