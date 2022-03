Caetano Veloso homenageia capital baiana em aniversário e anúncia novas datas de shows

Baiano natural de Santo Amaro, Caetano Veloso é mais uma celebridade que utilizou as redes sociais para homenagear Salvador no dia em que a capital baiana completa 473 anos. No post feito no Twitter nesta terça-feira (29), o cantor também declarou que fará shows extras na cidade: nos dias 19 e 20 de maio, também no TCA.

Para a homenagem o artista relembrou uma filmagem que fez para um especial da Globo em 1973. “Salvador da Bahia é realmente uma cidade muito concentrada. É uma cidade que tem muito caráter. Eu gosto tanto daqui. Eu aprendi tudo através daqui. A maneira de ver e viver todas as coisas. Pelo fato de ter vivido aqui, aprendi de um jeito diferente”, diz o cantor nas filmagens.

“Hoje a cidade de Salvador completa 473 anos! Parabéns!❤️????????

Para comemorar, temos mais duas datas extras confirmadas para o público soteropolitano: 19 e 20 de maio no #TeatroCastroAlves. Ingressos à venda”, declarou na legenda.

