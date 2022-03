Caixa anuncia empréstimo para negativados de até R$ 3.000

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente que vai liberar uma nova linha de crédito com empréstimos de até R$ 3 mil. O novo serviço poderá ser solicitado por cidadãos negativados ou com score baixo nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme a divulgação, a intenção é atender mais de 20 milhões de brasileiros, incluindo quem está com o nome sujo no SPC ou Serasa. Vale lembrar que atualmente, o país se encontra com um número alto de endividados, totalizando 60 milhões.

Pensando nisso, instituições financeiras, como a Caixa começaram a disponibilizar serviços para esse público. Todavia, o banco não deu mais detalhes sobra a nova linha de crédito. A expectativa é que as informações sejam liberadas em breve.

Enquanto isso, os cidadãos podem conferir os empréstimos já concedidos pela Caixa. Confira a seguir!

Empréstimos consignados

Os empréstimos consignados são aqueles em que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do contratante, seja no contracheque ou no benefício do INSS, por exemplo.

A categoria oferece os juros mais baixos do mercado, e possibilita a contratação de quem está negativado. Isto porque, o contratante coloca o seu salário ou benefício como garantia de que o débito será pago.

Penhor da Caixa

Nesta modalidade, para contratar o empréstimo o interessado deve penhorar, ou seja, colocar em garantia algum bem para assegurar o pagamento da dívida. Os juros do crédito são baixos quando comparados aos aplicados no mercado.

De modo geral, na categoria de penhor, é possível colocar como garantia bens valiosos, tais como: pratarias, joias, canetas de alto valor, relógios, entre outros.

Créditos com garantia

Os cidadãos podem contratar o empréstimo colocando bens, como casas ou veículos já quitados como garantia. A categoria funciona como um financiamento. Os valores são baseados no preço do bem colocado como penhor, podendo variar de 50% a 90%.

Uma das vantagens dessa modalidade diz respeito aos longos prazos para o pagamento, além dos baixos juros e a pouca burocracia para a contratação do crédito. No entanto, em caos de inadimplência, o proprietário pode perder o veículo o bem.