CAIXA libera até R$ 1 mil para negativados via microcrédito. Veja como solicitar

O Governo Federal liberou um novo microcrédito no valor de R$1 mil para ser resgatado na Caixa Econômica Federal por pessoas físicas. A liberação do benefício faz parte de uma série de medidas anunciadas com o objetivo de incrementar mais de R$150 bilhões na economia brasileira.

A liberação do microcrédito de R$1 mil, na prática, irá beneficiar até mesmo que estiver com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito como SPC e Serasa. Ou seja, o valor de R$1 mil poderá ser resgatado até mesmo para quem estiver com o ‘nome sujo’ na praça.

A liberação dos valores até mesmo para quem está negativado foi considerada uma grande novidade do programa, sobretudo porque o nome inserido nesses órgãos (SPC e Serasa) acaba dificultando e muito a contratação de empréstimo nas instituições bancárias de todo o país.

De acordo com informações do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, é a primeira vez que o banco oferece essa modalidade de crédito para o cidadão que está com o nome inserido nos órgãos de proteção de crédito.

Novo microcrédito da Caixa de até R$1 mil

A princípio, de acordo com informações de bastidores, a nova opção de microcrédito da Caixa estará no ar a partir da próxima segunda-feira, ou seja, no dia 28 de março. Além dos cidadãos em geral, a liberação também estará disponível para quem se enquadra como Microempreendedor Individual (MEI).

No entanto, os valores que podem ser resgatado será diferente. Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, o cidadão em comum poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Espera-se que por volta de 4,5 milhões de pessoas busquem a contratação do microcrédito e sejam beneficiadas pelo mesmo. A ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao crédito por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.