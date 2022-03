CAIXA: Liberado empréstimo de até R$ 1 mil para negativados

Atenção negativados! A partir desta segunda-feira (28) a Caixa Econômica Federal vai começar a liberar um microcrédito de até R$ 1 mil para o público que está com o nome sujo. A intenção é liberar um montante de R$ 150 bilhões com as contratações.

Quem terá direito?

O novo microcrédito poderá ser contratado por pessoas físicas, incluindo as inadimplentes, e Microempreendedores Individuais (MEIs). O serviço será uma ótima oportunidade para aqueles que querem limpar o seu nome.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esta será a primeira vez que o banco oferecerá a modalidade de crédito para pessoas negativadas.

Empréstimo da Caixa para o MEI

O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) terá uma grande oportunidade para que microempreendedores individuais contratem o empréstimo de até R$ 3 mil, que poderá ser dividido em 24 parcelas mensais. Os juros são considerados baixíssimos em relação ao mercado, já que as taxas chegam a patamares a partir de 1,99% mensal.

A ideia é conceder o valor de até R$ 3 mil para empreendedores com pouco acesso a este tipo de crédito, incluindo quem está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alguns critérios precisam ser atendidos para recebimento dos valores, como, por exemplo, conta cadastrada na Caixa e pelo menos 12 meses de faturamento na atividade de MEI.

Quais as condições para pessoas físicas?

É importante destacar, ainda, que a nova linha também poderá ser solicitada por pessoas físicas. A oferta também estará disponível para cidadãos com o nome negativado na praça. Não foi divulgado se haverá condições especiais para este grupo.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Como solicitar?

O cidadão interessado pode solicitar o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, com apenas alguns toques no celular. Basta atualizar o aplicativo e solicitar o serviço. O valor contratado deve cair na conta poupança digital em até 7 dias úteis.

Veja o passo a passo de como contratar o microcrédito pelo site da Caixa a seguir:

Acesse o site da Caixa pelo navegador; Em seguida clique em “Acessar conta”; ou Clique em “Cadastrar”, se ainda não tiver acesso; Leia os termos e condições e clique em “Concordo”; Agora, informe o seu nome completo, número do seu CPF e a sua data de nascimento; Feito isto, clique em “Continuar”; Preencha os dados da sua conta Caixa, como agência, tipo de conta, número da conta e senha do cartão; Para finalizar, cadastre o seu login e senha e clique em “Confirmar”.