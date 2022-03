A Caixa Econômica Federal tem uma modalidade de empréstimo que é feita de forma totalmente digital: o Crédito Caixa Tem. Para tanto, a ferramenta a ser utilizada é o tão conhecido aplicativo Caixa Tem, criado pelo banco para realizar os pagamentos do Auxílio Emergencial.

Agora, o app segue como instrumento para os repasses do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás e demais programas sociais do governo.

Mas voltando a falar do empréstimo, todo o processo, desde a solicitação até a concessão são realizados através do Caixa Tem.

Caixa Tem com valor de até R$1 MIL via aplicativo

Os empréstimos vão variar de R$ 300 a R$ 1.000, com um prazo de pagamento de até 24 meses. Além disso, as taxas de juros são de 3,99% ao mês e não será preciso comparecer a uma agência bancária durante o processo.

De acordo com a instituição financeira, cerca de 100 milhões de cidadãos brasileiros podem adquirir o novo serviço. Todavia, ainda não há informações acerca da renda necessária para a contratação, porém, já se sabe que não precisa justificar a aplicação do dinheiro. Após a solicitação, o crédito é liberado em até 10 dias.

Com relação a liberação para contratar o crédito, quem já é correntista do Caixa Tem terá prioridade. Basta atualizar o aplicativo para que o serviço se torna disponível.

CAIXA Tem solicita atualização cadastral

São várias as negativas recebidas por cidadãos de classe baixa ao solicitarem um empréstimo em qualquer agência bancária. Pensando nisso, a CAIXA fez o lançamento de uma nova linha de crédito por meio do aplicativo Caixa Tem. Conforme mostrado na reportagem, já existe até mesmo um calendário para liberação dos valores, que podem variar de R$300 a R$1.000.

Para quem ainda não sabe, o CAIXA TEM é um aplicativo com objetivo de receber e movimentar a grana de maneira digital. São diversos usuários que utilizam a plataforma, sobretudo os que estão recebendo o auxílio emergencial neste momento.

Entre os produtos e serviços do aplicativo Caixa Tem estão PIX e transferências, cartão de débito virtual e consulta a benefícios sociais.

Em muitos casos, para solicitar um empréstimo é necessário realizar a atualização do cadastro do aplicativo CAIXA Tem. Nesta nova concessão de crédito não será diferente. Os beneficiários também terão que atualizar seus dados por meio do celular.

Para atualização cadastro no aplicativo Caixa Tem, o usuário do serviço deverá realizar o encaminhamento do documento de identidade digitalizado, além de uma foto selfie portanto o papel. Após esse procedimento, o usuário do serviço poderá notar uma diferença: a conta deixará de ser Poupança Social Digital Caixa e se tornará Poupança Digital+.

Neste caso, o aplicativo já estará apto para contratação do crédito. Basta clicar na aba “Crédito Caixa Tem” para solicitar o empréstimo. Logo, ao contratar o serviço, as parcelas serão descontadas da nova conta do cliente.

Com relação as pessoas que não são correntistas do aplicativo, podem realizar o cadastro na plataforma a partir do dia 8 de novembro. A entrada de novos cidadãos na plataforma ocorrerá também de acordo com o mês de nascimento do cliente.