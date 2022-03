Calcinha Preta anuncia 1º show em Salvador após a morte de Paulinha Abelha

A banda Calcinha Preta já tem data para retornar aos palcos. O grupo anunciou o primeiro show em Salvador após a morte de Paulinha Abelha para o dia 9 de abril. A apresentação acontece na casa de eventos, Wet Wild. A morte da cantora aconteceu no último dia 23 após 12 dias de internação em decorrência de complicações de problemas renais.

Calcinha Preta se apresenta no evento ‘Pra sempre Forró’. Limão com Mel e Dorgival Dantas também participarão do show.

Relembre o que aconteceu com Paulinha Abelha:

Foi no dia 8 de fevereiro que Paulinha começou a se sentir mal. Ela chegou a sair de uma entrevista a um podcast por conta do enjoo e vômitos;

No dia 11, Paulinha Abelha deu entrada em um hospital em Aracaju e foi internada com diagnóstico de insuficiência renal. A notícia pegou parentes e amigos de surpresa;

Já no dia 15, a cantora tem rebaixamento do nível de consciência e é intubada;

Dia 17: De acordo com informações divulgadas em um relatório médico – a que o Fantástico teve acesso -, Paulinha já estava em coma nível 3 na escala de Glasgow – o coma mais profundo – e é transferida de hospital;

No dia 18 de fevereiro, Paulinha foi encaminhada para o Hospital Primavera, em Sergipe. Amigos e fãs se reuniram no saguão da unidade médica para fazer uma corrente de orações;

Dia 22: A equipe médica concedeu uma entrevista coletiva e falou em síndrome tóxico-metabólica;

Paulinha Abelha Cantora faleceu no dia 23 de fevereiro de 2022 em "decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico";

Cantora teve dois velórios no estado de Sergipe – um em Aracaju e outro em Simão Dias – no dia 24 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro;

Dia 25: pai de Paulinha Abelha ainda não sabe da morta da filha. Com Alzheimer, Gilson Santos Nascimento não foi informado pela família por conta do sofrimento;

A morte da artista está sendo investigada. Há suspeitas de que chás para emagrecimento podem ter sido causa das complicações médicas constatadas pela equipe médica;

Dia 27: Esposo de Paulinha Abelha concede entrevista para o ‘Fantástico’ e revela que recebeu os laudos com a causa da morte da cantora. O conteúdo não foi divulgado; Integrantes da Calcinha Preta falaram com o ‘Fantástico’ pela primeira vez juntos no dia 28 de fevereiro. Todos ressaltaram a importância que a artista tinha para a banda, da dor e da perda. Ainda em entrevista, a banda Calcinha Preta revelou que irá lançar um DVD gravado em Belém, em homenagem a cantora. O DVD foi o último trabalho que a artista filmou e conta com canções inéditas, jamais gravadas em estúdio por Paulinha, que já tinha 24 anos no grupo.

