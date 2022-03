‘Calcinha Preta e Paulinha são a mesma coisa’, diz Bell Oliver sobre homenagem em Salvador

Com show marcado para 9 de abril, a banda Calcinha Preta prepara a primeira apresentação em Salvador após a morte de Paulinha Abelha, uma das mais importantes integrantes do grupo.

Em entrevista, Bell Oliver garantiu homenagens para Paulinha no show. “Calcinha Preta e Paulinha Abelha são a mesma coisa, com certeza iremos homenageá-la. O bordão ‘Como não amar?’ já virou oficialmente o slogan da banda. Ela veio para este plano para ensinar sobre o amor! Em vários momentos do show fazemos menções a ela, como nas canções que tinham significado especial para ela, Baby Doll, Paulinha e Louca por Ti”, disse.

Vendas: sem taxa na loja do Pida 1º piso do Salvador Shopping, Bora Tickets 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site