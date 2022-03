Calendário de pagamentos do 13º do INSS

Nesta quinta-feira (17) deverá ser anunciada a antecipação do pagamento do 13º salário. Os beneficiados são aposentados, pensionistas de outros beneficiados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com isso já é possível pensar em como ficará o calendário de pagamentos.

Dividido em duas parcelas, o 13º é pago no segundo semestre. Contudo, se seguir o calendário dos ultimos dois anos a primeira parcela deverá ser paga em abril, enquanto a segunda em maio. Portanto, com antecipação para o primeiro semestre.

Confira também: Mega-Sena resultado; prêmio de R$ 156 milhões