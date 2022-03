Câmara de Carmo do Cajuru – MG abre Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Carmo do Cajuru abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, função que exige o ensino fundamental e oferta salário de R$ 2.257,64.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de março de 2022 (horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico oficial da Câmara Municipal .

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. As avaliações serão aplicadas no dia 3 de abril de 2022.

O processo seletivo é válidopor 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

01 – Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas. 02 – Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc. 03 – Separar os materiais recicláveis para descarte. Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. 04 – Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação. 05 – Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. 06 – Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.

EDITAL 01/2022