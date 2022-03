Câmara de Douradina – PR divulga Concurso público

Edital oferece vaga no cargo de Auxiliar Legislativo no legislativo municipal

A Câmara Municipal de Douradina – PR divulga a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Auxiliar Legislativo. O salário oferecido será no valor de R$ 2.023,30, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 14 de março de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fauel, ou presencialmente, na Câmara Municipal, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 88, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática/raciocínio lógico; conhecimentos gerais; informática; e conhecimentos específicos; mais prova discursiva que consistirá em uma redação. As avaliações serão aplicadas no dia 10 de abril de 2022.

Atribuições

Receber, informar encaminhar o público aos órgãos competentes, solucionando pequenos problemas; Lavrar atas das sessões plenárias e secretariar as Comissões Legislativas; Atender chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados; Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos diários; Afixar avisos, editais e outros informes de interesse público; Receber e encaminhar sugestões e reclamações das pessoas que atender; Digitar ou datilografar expedientes simples; Executar outras tarefas correlatas.

EDITAL 01/2022