Câmara de Salesópolis – SP anuncia Concurso público

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Salesópolis faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de assistente legislativo, bem como a formação de cadastro reserva. O salário oferecido é no valor de R$ 1.924,10, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da KLC Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 30,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos específicos, conhecimentos gerias e informática. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de maio de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; Auxiliar no cumprimento das tarefas do Diretor da Administração; Elaborar atas das sessões ordinárias e extraordinárias, ofícios, portarias, memorandos, certidões, atestados, informações, decretos, resoluções, leis, declarações, emendas e outros documentos solicitados, no âmbito da competência do cargo e da Edilidade; Publicar documentos oficiais e atos administrativos no site oficial, mantendo-o atualizado; Protocolar documentos, abrir processos, dar o devido encaminhamento e acompanhar a tramitação das proposições legislativas, atentando-se aos prazos legais e regimentais e zelando pelo cumprimento destes; Prestar esclarecimento sobre serviço de sua competência, quando solicitado; Participar das atividades determinadas pela Diretoria nas sessões legislativas e congêneres; – Organizar, controlar e manter atualizado o arquivo de documentos na Câmara; Conferir e coletar assinaturas nos documentos afetos ao Legislativo;

EDITAL 001/2022