Conforme informações do sistema Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM), referente as taxas de câmbio, as transações fechadas em taxas que mais se distanciam da média do mercado (outliers) e aquelas que evidenciam formação artificial de preço ou contrárias às práticas regulares do mercado são excluídas dos cálculos.

Câmbio: taxa PTAX (fechamento)

A partir de março de 1992, essa taxa recebeu a denominação de taxa PTAX (fechamento), informa a plataforma oficial do sistema Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM).

As séries “Dólar americano – compra e venda – fim de período” e “Dólar americano – compra e venda – média de período” são calculadas com base nessas cotações diárias para a compra e venda, respectivamente.

Dólar americano – fim de período

Refere-se às cotações do dólar (taxas administradas) expressas em Mil-réis relativas ao período de 1899 a 1941. As cotações Mil-réis/Dólar no período de 1899 a 1921 foram calculadas com base nas paridades Libra/Dólar. Série encerrada em 1941.

Dólar americano (compra e venda) – fim de período

As taxas anuais estão disponíveis desde 1942 e as mensais, desde janeiro de 1953. Os valores de fim de período correspondem às taxas do último dia do período em referência, calculadas para compra e venda, de acordo com o sistema Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM).

Dólar americano (compra e venda) – média de período

As taxas anuais estão disponíveis desde 1942 e as mensais, desde janeiro de 1953. As taxas médias são calculadas para compra e para venda, utilizando-se as cotações diárias do período em referência (mês/ano).

As taxas médias mensais e anuais

Conforme informações do Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM), as taxas médias mensais e anuais foram calculadas com base nos dias corridos até dezembro de 1973, utilizando-se, a partir de janeiro de 1974, a ponderação pelos dias úteis.

Taxa de câmbio – Flutuante

Instituído pela Resolução 1552, de 22.12.1988, esse segmento do mercado de câmbio permitia a livre pactuação do preço da moeda estrangeira. Abrangia, inicialmente, apenas as operações relativas a viagens internacionais relacionadas a turismo, negócios, fins educacionais e científicos e saúde.

Unificação das taxas livres e flutuantes

Posteriormente, outras transações foram incorporadas, como as operações relativas ao ouro, investimentos brasileiros no exterior, algumas modalidades de serviços e as transferências unilaterais, de acordo com o sistema Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM).

Fluxo de oferta e demanda

É relevante acessar fontes confiáveis como o sistema Metadados do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul (GMM) e o Banco Central do Brasil (BCB) para que possa entender os diversos fatores que impactam na economia e, por conseguinte, no fluxo de oferta e demanda através da inflação.