Caminhoneiro é flagrado com 17kg de maconha em Feira de Santana

Foto: Divulgação

A 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (Feira de Santana) apreenderam, no sábado (5), 17 tabletes de maconha, no distrito de Humildes. Os entorpecentes foram encontrados com um caminhoneiro, na BR-101, abordado pelas guarnições durante a Operação Força do Agreste.