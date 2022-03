Caminhoneiros protestam contra aumento no preço do combustível em Feira de Santana

IMAGEM Foto: Reprodução / TV Bahia

Caminhoneiros protestaram na manhã desta sexta-feira (11) na Avenida Transnordestina, nas imediações do Anel Viário de Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. O grupo manifestou contra o aumento do preço do combustível. Os postos da cidade estão registrando média de R$ 6,79 no valor da gasolina.

Os manifestantes bloquearam os dois trechos da via e o ato provocou um longo congestionamento na região. Até 12h30 o ato ainda estava acontecendo.

Na Bahia, o abastecimento é feito pela Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam), localizada em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, que é privatizada. A refinaria revendo o combustível 6,4% mais caro do que é vendido pela estatal.