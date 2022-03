Campanha de vacinação contra Covid em Penedo imuniza 80% da população

Secretaria Municipal de Saúde aplicou mais de 100 mil doses do imunizante

Decom PMP

Proteger a população de Penedo contra o coronavírus é política pública prioritária do governo Ronaldo Lopes, prefeito do município com 80% da população vacinável (a partir de 05 anos de idade) atendida com pelo menos a primeira dose do imunizante contra Covid.

O serviço é ofertado em dois pontos fixos de vacinação e por meio de busca ativa, trabalho da Secretaria Municipal de Saúde que ultrapassou a marca de 100 mil doses aplicadas neste início de semana.

A conclusão de mais um dia da campanha em Penedo registrou 100.395 vacinas administradas até o final de segunda-feira, 14, sendo 47.218 como primeira dose (D1), 38.913 segunda dose (D2) e 14.264 doses de reforço.

Desde 21 de janeiro do ano passado que a gestão Crescendo Com Seu Povo está vacinando a população penedense contra Covid-19, inicialmente na Escola Estadual Ernani Méro e atendendo os públicos determinados no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A assistência também chegou para as pessoas impossibilitadas de sair de casa, em sua maioria idosas. A atenção do governo Ronaldo Lopes ao meio rural trouxe o homem e a mulher do campo para receber a vacina na cidade, transportados em ônibus do transporte escolar sem uso durante a suspensão das aulas presenciais.

E quando a vacina contra Covid foi autorizada para adolescentes, a Prefeitura de Penedo levou o imunizante até os estudantes das escolas públicas e privadas do município.

As ações de busca ativa tiveram até o ‘carro da vacina’ circulando na cidade que ganhou um novo ponto fixo de vacinação, aberto no Centro Histórico (Theatro Sete de Setembro) em 15 de janeiro.

Não é à toa que os índices de contágio por Covid foram e estão sendo reduzidos em Penedo, à medida que a campanha da SEMS avançava para novas faixas etárias.

Agora, a vacinação é novamente reforçada na zona rural, com imunizante distribuído nos postos de saúde em datas previamente agendadas e divulgadas.

A vacina diminui o risco de morte por coronavírus e os efeitos de um eventual contágio, comprovadamente menor para quem completa todo o esquema vacinal, da 1ª dose ao reforço.

Texto Fernando Vinícius