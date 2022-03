Campanha ‘Meu Livro, Meu Mundo’ estende prazo de arrecadação de livros infantis

A campanha de arrecadação de livros infantis “Meu Livro, Meu Mundo” foi estendida até o dia 13 de maio. De acordo com informações da Sicredi Expansão, as doações podem ser entregues em qualquer agência da empresa. A ação é uma iniciativa da cooperativa e irá contemplar estudantes de escolas em Alagoas e na Bahia.

Em função do novo prazo de arrecadação, as datas para a entrega das doações também mudaram. Agora, os livros arrecadados serão distribuídos entre os dias 23 e 27 de maio, em escolas já selecionadas. A ação, em alusão ao Dia do Livro, celebrado em 23 de abril, busca estimular o hábito da leitura entre as crianças e a partilha de conhecimento.

“O nosso público-alvo são as crianças de 6 a 11 anos. Por isso, os livros adequados para a doação são os infantis e infanto-juvenis, de literatura brasileira ou estrangeira, novos ou usados que estejam em bom estado de conservação. As doações não devem incluir módulos escolares, livros didáticos e/ou apostilas de preparação para vestibular”, explica Pâmella Tenório, assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Expansão.

Foram instalados boxes de pallet nas agências da cooperativa de crédito para que os livros doados sejam colocados. Ao final da campanha, as seguintes escolas serão contempladas com as doações: Escola Municipal Professora Maria José Carrascosa, localizada na comunidade Vale do Reginaldo, no bairro do Poço, em Maceió; Escola Municipal Santo Antônio, em Penedo; Escola Estadual Indígena Cacique Alfredo Celestino, em Palmeira dos Índios; Escola de Ensino Fundamental Tibúrcio Valeriano, em Arapiraca; Escola Municipal de Educação Básica Cleodon Teodósio, em Santana do Ipanema; e Escola Municipal Jardim Santo Inácio, em Salvador.

“No Dia D, o gerente de cada agência levará os livros com ajuda de um voluntário. Além da entrega dos livros, será realizada em cada instituição a eleição do guardião da estante de livros, sessão de contação de histórias, peça teatral para o incentivo à leitura e rodas de leitura”, frisa Pâmella.