O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Vivas sem Identificação, que tem o objetivo de identificar pessoas que estão internadas em instituições de saúde ou do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que não têm sua identidade conhecida.

Conforme informações oficiais, essas instituições deverão entrar em contato com os órgãos oficiais de perícia nos estados e no Distrito Federal, para que uma equipe se desloque até o local e realize a coleta de material genético da pessoa sem identificação.

Os ministérios da Saúde, da Cidadania e da Mulher, Família e Direitos Humanos são parceiros da Campanha e irão contribuir para divulgar e orientar as unidades que irão receber os peritos para a coleta, informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No entanto, os órgãos de perícia ficarão à disposição, de forma permanente, para a coleta do material biológico. A ação in loco será realizada até agosto de 2022.

Conforme informa o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do MJSP, é responsável por coordenar a ação para que ocorra simultaneamente em todo o país.

A Campanha consiste na coleta de DNA das pessoas internadas sem identificação e da inclusão nos bancos de perfis genéticos para comparação com materiais de familiares de pessoas desaparecidas já incluídos na Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).

Assim sendo, o material genético será utilizado exclusivamente para a identificação da pessoa desaparecida, recebendo tratamento separado de outros materiais, conforme informações oficiais.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que as pessoas institucionalizadas são aquelas que se encontram internadas em hospitais ou abrigadas em instituições assistenciais. Inclusive, essas pessoas podem ser atendidas por políticas públicas de assistência social e saúde, mas o Estado não sabe quem elas são e nem onde estão suas famílias.

De acordo com as informações oficiais, é possível obter mais informações através do site: www.gov.br/mj/desaparecidos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informa que no site você encontra os telefones e locais disponíveis na sua região.