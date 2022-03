Campeonato Baiano: Vitória empata com Unirb e segue fora do G-4

O Vitória empatou com o Unirb por 1 a 1 na noite deste sábado (12), em Alagoinhas, e perdeu a chance de entrar no G-4 do Campeonato Baiano. O resultado também não foi bom para os donos da casa, que seguem na zona de rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Igor Bádio, do Unirb, ainda no primeiro tempo, e por Roberto, que empatou para o Leão na segunda etapa.

Com o resultado, o Vitória segue fora do G-4, com 10 pontos na quinta colocação. Dessa forma, não depende mais só de si para se classificar para as semifinais. Na última rodada, o Leão enfrenta o Bahia de Feira no Barradão, na quarta-feira (16), às 19h15.