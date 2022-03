Campeonato Master de Futebol começa com nova iluminação do Campo do Sinimbu

Decom PMP

O campo do Sinimbu ganhou nova iluminação da Prefeitura de Penedo que foi inaugurada na noite desta quarta-feira, 16, com a abertura do Campeonato Municipal Master 2022.

A competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) para ‘boleiros’ com idade igual ou acima de 40 anos reúne 16 times amadores da cidade e da zona rural, inclusive da cidade de Igreja Nova e municípios sergipanos, Ilha das Flores e Neópolis.

A rodada inicial começou com a vitória, de virada, da equipe do América sobre o Santo Antônio, time do Barro Vermelho que entrou em campo com uma faixa homenageando o falecido jogador profissional, Buá, que jogou pelo Sport Club Penedense.

Na outra partida, o Cruzeiro do Tabuleiro dos Negros venceu o time de Ilha das Flores por um a zero. As equipes do Campeonato Municipal de Futebol Master voltam ao campo do Sinimbú a partir das 19 horas desta sexta-feira, 17.

Fernando Vinícius

Deywisson Duarte e Assessoria SMES