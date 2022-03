Campeonato Nordeste de Kung Fu será realizado em Penedo

Decom PMP

Centenas de praticantes de arte marcial milenar estarão em Penedo nos próximos dias 26 e 27 de março para participar do 3º Campeonato Nordeste de Kung Fu Wushu.

A competição organizada pela Federação Alagoana de Kung Fu Wushu (FAKFU) tem apoio da confederação brasileira da modalidade esportiva e da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

De acordo com representante local da FAKFU, professor Jadson Lira, atletas do Ceará, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas já confirmaram inscrição. Do nosso estado, Maceió, Arapiraca, Teotônio Vilela, Rio Largo e Satuba estarão presentes, além da cidade anfitriã.

O Campeonato Nordeste de Kung Fu Wushu acontece no Ginásio Padre Manoel Vieira e será mais um evento esportivo de grande porte em Penedo, movimentando a economia da cidade.

O município conhecido por sua riqueza histórica e o rio São Francisco recebeu neste último final de semana uma etapa do campeonato alagoano de velocross, esporte radical derivado do motocross.

Velocross em Penedo

Em janeiro, a Nova Prainha de Penedo foi ocupada por quadras do esporte que une o futebol e o voleibol. Atletas profissionais e amadores da modalidade olímpica, nativos e de outras cidades, reuniram-se durante a 2ª edição do Futevôlei Velho Chico.

Futevôlei Velho Chico

No final do ano passado, o mesmo espaço público de lazer foi palco do 1º Open Penedo de Beach Tennis, esporte que também já está incluído nas Olímpiadas e cresce em número de adeptos.

Open Penedo de Beach Tennis

Todos esses eventos atraem visitantes para a cidade que ganha em investimentos e faz com que diversos setores da iniciativa privada sejam diretamente beneficiados.