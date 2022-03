Campinas terá concurso com 271 vagas

A Prefeitura do município de Campinas, no estado de São Paulo se prepara para lançar um concurso público.

Nesse sentido, governo municipal pretende destinar 271 vagas para cargos de diferentes níveis de formação. Assim, atualmente, o ente está se organizando para lançar o edital até o próximo mês de abril.

Com estes dados, então, é possível que o cidadão se prepare melhor. Isto é, como explicou a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira.

“Os candidatos interessados nos cargos que vamos oferecer já podem começar a se preparar mesmo antes da publicação dos editais. A preparação é essencial para uma boa colocação e, com isso, as chances de ser chamado”, declarou a secretária.

Até o momento, portanto, já é possível saber para quais serão os cargos do certame e a sua banca organizadora, veja abaixo.

Quais serão os cargos para a Prefeitura de Campinas?

De acordo com o as declarações da Prefeitura de Campinas, portanto, o objetivo é de preencher vagas para os seguintes cargos:

Agente de controle ambiental, com 15 vagas.

Agente de educação infantil, com 80 vagas.

Biólogo, com 1 vaga.

Agente de suporte em tecnologias, com 1 vaga.

Dentista, dentro das áreas de Endodontia, Pacientes com necessidades especiais, Estomatologia, Periodontia, cada uma destas com 1 vaga.

Engenheiro Clínico, com 1 vaga.

Médicos de diversas especialidades, 70 vagas.

Orientador pedagógico, 20 vagas.

Professores adjuntos de Matemática, Português, Geografia, ciências e Educação especial, com 2 vagas para cada especialidade.

Intérprete de Libras, 2 vagas.

Professores bilíngue, 2 vagas.

Professores de educação básica de História, Português, Arte, Inglês e Educação física, com 2 vagas para cada disciplina.

Técnico em enfermagem, com 50 vagas.

Técnico em saúde bucal, 5 vagas.

Dessa forma, é possível perceber que o concurso irá ter vagas de nível médio/técnico e superior. Portanto, a estimativa é de que as remunerações iniciais variem entre R$ 3.600 e R$ 9.900.

Banca organizadora será a Vunesp

Além disso, outra informação que já se sabe sobre o futuro concurso da Prefeitura de Campinas é qual será a banca organizadora. Isto é, visto que o edital de contratação foi assinado há poucas semanas, em 07 de fevereiro.

A Fundação Vunesp, então, irá trabalhar nessa função. Isso significa, portanto, que ela estará responsável por elaborar e avaliar as provas do certame. Ademais, também a Vunesp irá coordenar o processo de inscrições, bem como outras etapas do concurso.

Dessa maneira, o concurseiro mais experiente já sabe que é possível analisar provas anteriores, de cargos semelhantes, para se preparar melhor.

Esta é mais uma vez em que a fundação é banca organizadora de concurso em Campinas. Em 2019, a Prefeitura também uso dos serviços da Vunesp, em um edital com 266 vagas.

Como foi o último concurso de Campinas?

Em 2019, quando a Vunesp foi banca organizadora, a Prefeitura de Campinas preencheu 266 vagas. Desde então, contudo, o governo municipal não realizou novos concursos.

Neste momento, o objetivo também foi de selecionar cargos variados, ou seja, de níveis de formação diferentes. Desse modo, as áreas também variaram com cargos da Saúde, Educação, Segurança, Administração, por exemplo. Por esse motivo, suas remunerações e atribuições também foram diferentes.

Aqueles que desejam conhecer melhor o concurso de 2019 poderá acessar sua página no site da Vunesp. Assim, é possível conferir editais, além das provas e outros documentos.

Esta análise, portanto, pode ser muito útil para o cidadão que deseja prestar o exame de 2022.

Entenda melhor a prova de 2019

Na ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame, então, teve de 30 a 50 questões de múltipla escolha. Nesse sentido, as disciplinas se dividiram entre Conhecimentos Gerais e Específicos, a depender do cargo.

Além disso, alguns candidatos precisaram passar por outras etapas como, por exemplo:

Análise de Títulos, no caso de Professores.

Teste de Aptidão Física, no caso de Guardas Municipais.

Portanto, é possível que este formato se repita ou seja semelhante neste ano de 2022.

No ano de 2019, foram mais de 100 mil inscritos e o cargo com o maior número de candidatos foi a de Agente Administrativo. Assim, a carreira que exige nível médio teve mais de 22 mil inscrições. Isso significou, então, mais de 1.100 candidatos disputando uma única vaga.

As vagas para Professores também tiveram uma concorrência significativa, com cerca de 13 mil inscrições para a Educação Infantil. Levando em fala que estes cargos também terão vagas no exame de 2022 é possível que estes também sejam concorridos.

Campinas receberá vagas do concurso para a PC SP

Além de vagas para a Prefeitura de Campinas, a cidade também irá receber novos profissionais da Polícia Civil.

Isto é, visto que o concurso da instituição do estado de São Paulo está com inscrições abertas. Desse modo, o certame conta com editais para o Departamento de Polícia Judiciária São Paulo Interior 2 (Deinter 2).

A sede de Campinas receberá, portanto, vagas para os cargos de:

Delegado de Polícia (sem vagas específicas para Campinas, serão 250 vagas para todo o estado).

Investigador de Polícia, com 98 vagas.

Médico Legista, com 18 vagas.

Escrivão de Polícia, com 169 vagas.

Nesse sentido, as inscrições para todos os exames podem ser feitas no site da Vunesp, banca organizadora de todos.

Em todo o estado de São Paulo, então, são mais de 2 mil vagas, ou seja, cerca de 1,6 mil para Escrivão e 900 para Investigador.

IMA também está com inscrições abertas

Outro concurso para a cidade de Campinas é o da empresa mista IMA, Informática de Municípios Associados.

Desse modo, é possível concorrer a um total de 12 vagas de diferentes níveis. As inscrições, portanto, se abriram no dia 21 de março e vão até as 23h59 de 22 de maio.

Antes de tudo, 8 das vagas serão de nível médio. Portanto, uma delas será para Assistente I. Já as demais serão para Técnico em tecnologia da informação, com especialidade em:

Atendimento ao Usuário, com 2 vagas.

Desenvolvimento, com 2 vagas.

Infraestrutura, com 1 vaga.

Teleatendimento, com 1 vaga.

Telecomunicações, com 1 vaga.

Além disso, as 4 vagas para nível superior são para:

Advogado Jr., com 1 vaga.

Analista em Tecnologia da Informação Jr. com especialidade em Redes e Telecomunicações, com 1 vaga.

Analista em Tecnologia da Informação Jr. com especialidade em Sistemas, com 1 vaga.

Jornalista Jr., com 1 vaga.