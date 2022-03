Cantina do Colégio Militar é interditada após alunos passarem mal

Foto: Google Street View A cantina do Colégio Militar da Bahia, no Dendezeiros, em Salvador, foi interditada após alunos do sétimo ano passarem mal. O caso aconteceu na última quinta-feira (3) após os estudantes comerem um pirão de aipim com calabresa servido pela cantina da escola.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que após a denúncia do surto alimentar, a equipe da Vigilância Sanitária foi até o local para realizar uma inspeção. Durante a fiscalização, os fiscais de controle sanitário constataram inconformidades no local e decidiram pela interdição do espaço.

O espaço segue interditado e, após o cumprimento das exigências sanitárias cabíveis, a direção da instituição de ensino solicitará uma nova inspeção para os fiscais da Vigilância Sanitária realizarem uma nova avaliação do espaço.

A Secretaria de Educação Estado informou que o colégio está em obras para ampliação e modernização, com investimento de R$ 15,5 milhões e por causa disso o refeitório foi interditado e a cantina estava sendo utilizada provisoriamente. Com as obras, um novo refeitório está sendo construído para atender até 200 pessoas.