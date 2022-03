Cantor Aloísio Menezes, do Cortejo Afro, lança projeto gastronômico e cultural

Foto: Agnaldo Matos/Divulgação

O projeto “Aloísio Canta & Cozinha”, do cantor Aloísio Menezes, do Cortejo Afro, estreia no próximo domingo, 20 de março, a partir das 12h, na Casa do Benin. Unindo gastronomia e cultura, o artista promove uma experiência completa, onde o público pode experimentar um de seus pratos mais conhecidos e também assistir a sua apresentação com releituras de clássicos da música afro-brasileira. O cardápio da ocasião é peixe ao molho escabeche, acompanhado de vatapá, feijão fradinho e arroz.

“Aloísio Canta & Cozinha” faz parte da programação do Diversão de Verão, da Fundação Gregório de Mattos. A entrada do evento está no valor de R$ 30, enquanto o prato principal sai no por R$ 60, porção para duas pessoas. As bebidas serão comercializadas no local, e, os pagamentos são apenas em espécie ou via pix.

Aloísio Canta & Cozinha

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)

Quando: 20 de março (domingo), das 12h às 17h

Quanto: Entrada R$30, prato principal R$60 (duas pessoas)

