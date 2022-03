Cantor baiano Brunno de Jesus lança álbum ‘Epa Rei’

Foto: Fabrício Rocha/Divulgação

O cantor e compositor baiano Brunno de Jesus lança, na próxima quarta-feira (9), o álbum “Epa Rei”. Inspirado no amor de Yansão e Sàngô, o trabalho traz elementos do candomblé e da cultura iorubá, não por acaso, a data escolhida para a estreia é o dia de Sàngo e Yansã. O lançamento chega em todas as plataformas digitais.

Brunno de Jesus, artista soteropolitano, que se expressa através da música e da dança, apresenta sete faixas inéditas e autorais no álbum, com toques de poesia, sambas e baladas percussivas. “Epa Rei” conta com participações de Raina Santos, Iana Marucha, do Ilê Aiyê, e, Aleff Bernardes.

“Para mim esse álbum é como uma faísca de emoções. Por eu ser uma pessoa teimosa, entendo a arte como um modo de viver, é intenso, desafiador e excitante. Sou um homem negro, nascido na periferia, isso diz muito de minhas inquietações e como as imagens sonoras afetivas tomam o meu corpo”, diz Brunno de Jesus.

