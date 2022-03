Cantor do Jammil revela que foi agredido na avenida: ‘Acabei sendo confundido’

Foto: Divulgação



Com mais um ano sem folia nem trio nas ruas, o novo vocalista da banda Jammil, Rafael Barreto, relembrou de um dos perrengues, que viveu na época de folião. “Estava passando na pipoca acabei sendo confundido com uma outra pessoa que estava em uma confusão e fui agredido. Machucou um pouco a minha orelha direita mas depois voltei a curtir a festa”, disse ele.

Ao lembrar de um momento marcante que viveu no carnaval, Rafa – que é sobrinho de João Jorge presidente do Olodum – contou ao iBahia que quando tinha 10 anos de idade, ele e sua família saíam no trio do bloco: “Era de costume sair em cima do trio do Olodum, e estávamos todos juntos em família, lembro de Vó Alice sendo a conselheira do trio. Esse dia foi emocionante, todo mundo cantando junto, aquele mar de gente”, descreveu o artista.

Mesmo tendo sua estreia nos circuitos do carnaval adiada por mais um ano por conta da pandemia, o cantor é um dos autores do single “Que saudade disso aqui” do Jammil. A canção está concorrendo ao prêmio de Música do Carnaval 2022 do iBahia. Confira a lista completa de indicados e eleja a música do Carnaval 2022, votando no nosso Portal.

