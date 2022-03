Cantor e compositor Elomar Figueira é extubado e está lúcido

O cantor e compositor Elomar Figueira foi extubado neste domingo (13). O músico está internado com Covid-19 há 20 dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Respiratória do Hospital Samur, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo boletim médico divulgado neste domingo por meio das redes sociais do cantor, Elomar apresenta quadro clínico estável. Ele esta lúcido e evolui sem outras intercorrências. [Confira a postagem no final da matéria]

Elomar Figueira está internado há 20 dias (Foto: Redes Sociais)

Elomar deu entrada no hospital no dia 21 de fevereiro com um quadro clínico estável. Ele havia tomado a dose única de vacina da Janssen contra a Covid-19, mas ainda não havia retornado ao posto para receber o reforço do imunizante.