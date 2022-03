Cantor Elomar Figueira recebe alta da UTI após complicações da Covid-19

O cantor Elomar Figueira Mello recebeu alta após 23 dias internados, na UTI do Hospital Samur, em Vitória da Conquista, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde 21 de fevereiro, com o pulmão comprometido.

Em nota, divulgada pela assessoria de comunicação do cantor, foi informado que ele está lúcido e evolui sem intercorrências. O artista foi extubado no último domingo (13) e segue com respiração espontânea, mantendo boa evolução clínica. A situação é vista como uma resposta satisfatória.