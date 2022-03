Cantor Leonel lança single ‘Um Coração’; escute já

Foto: Divulgação

O cantor Leonel lança a primeira música de trabalho de 2022: “Um Coração”. O single prepara o terreno para o primeiro álbum do cantor, após os dois EPs Leonel (2020) e Leonel II (2021).

Ancorada no folk e no indie, mas com pitadas de samba e até baião, a canção traz um estilo mais pessoal e interior. A ideia do artista era que ela soasse como se fosse tocada dentro de um cômodo; do quarto de quem a compôs, para resgatar a sensação de pessoalidade, intimidade e sinceridade que permeiam a canção.

Original de Salvador (BA), Leonel iniciou sua carreira em 2019, a partir da seleção em um festival local onde ele pôde cantar de uma de suas canções ao vivo. O cantor e compositor tem buscado se aprofundar na sua origem sonora primeira, com fortes influências do samba, bossa nova, indie, nova MPB, rock e também do pop.

