Cantor Scott celebra 40 anos de carreira com show no Rio Vermelho

Foto: Divulgação

Após dois anos longe dos palcos, o cantor Scott retorna, no sábado (26), às 22h, com show recheado de sucessos do rock nacional e internacional. O evento acontece no Studio Bar Área 51, localizado no Rio Vermelho.

Além de Scott, que assume os vocais, a banda é composta por Ives Fers no contra baixo, Luiz Mullem na bateria e Beto Sambora e Beto Espínola nas guitarras.

Show de Scott and Friends

Quando: Dia 26 de março de 2022.

Onde: Studio Bar Área 51, rua Basílio de Magalhães, 90, Rio Vermelho.

Hora: 22 h

Quanto: R$10,00

