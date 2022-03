Cantora baiana Julinha estreia carreira solo com ‘Besta Pra Rir’

Foto: Divulgação/Maria Mango

O single “Besta pra Rir” chega, no próximo dia 18 de março, como o primeiro lançamento da carreira solo da cantora e compositora baiana Julinha. Com uma mistura rítmica dançante, a canção vai ficar disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de um clipe no YouTube com inspiração nas memórias imateriais de sua terra natal, Riachão do Jacuípe (BA).

Em seu trabalho de estreia, Julinha rememora a cultura viva da infância e adolescência em Riachão do Jacuípe. A letra, escrita há 5 anos, também revela um pouco de sua personalidade.

“As emoções sempre mexeram muito comigo, desde criança eu escutava ‘oh menina besta pra rir’, ao mesmo tempo de ‘essa menina é uma manteiga’. Por algum tempo achei que isso poderia ser uma fraqueza e essa música veio no momento que entendi essa minha sensibilidade como um talento”, conta a artista. Sobre as influências na cultura popular brasileira ela destaca “é como eu gosto de me expressar: ritmo dançante, letra cativante e presença forte”, disse Julinha.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias